information fournie par France 24 • 01/10/2021 à 19:08

Légendaire de par son parcours sinueux, ses engagements politiques et sa détermination qui ne s’affaiblit pas depuis presque 30 ans, le rappeur camerounais Valsero revient sur sa vie et sa carrière. Il raconte ses débuts, son emprisonnement au Cameroun, son retour à la liberté, ses positions philosophiques et ses projets. Dans cet épisode, le journaliste Alain Foka et le rappeur Kery James posent leur question à Valsero.