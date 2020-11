France 24 • 10/11/2020 à 09:00

A la Une de la presse, ce mardi 10 novembre, les espoirs suscités par l'annonce du groupe américain Pfizer et du laboratoire allemand BioNTech, qui affirment avoir développé un vaccin contre le Covid-19 «efficace à 90%». Les appels à la prudence et l'instrumentalisation politique qui s'ensuivent. Et une escapade sur les océans.