Ursula Gauthier : "Xi Jinping relance l'impérialisme chinois et le parti communiste est terrorisé"

France 24 • 01/10/2020 à 10:50

Alors que la République Populaire de Chine célèbre ses 71 ans, son homme fort a toujours plus de pouvoir et impose son rythme au pays et au monde. La journaliste Ursula Gauthier, auteure d'un numéro hors-série du magazine L'Obs décortique la politique du "nouvel empereur chinois", son attitude face à la contestation à Hong Kong, sa réaction aux critiques sur la persécution des Ouïghours ou encore sa gestion de la pandémie de Covid-19.