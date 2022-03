Une semaine en Ukraine : une menace nucléaire sérieuse ?

information fournie par France 24 • 04/03/2022 à 20:29

En Ukraine, Moscou resserre son étau. Des chars russes ont ouvert le feu sur la centrale nucléaire de Zaporojie, la plus grande d'Europe. Depuis le début de cette guerre, les condamnations internationales et les sanctions contre la Russie se multiplient. Plus d'un million de personnes ont déjà quitté l'Ukraine. En Russie, les autorités accentuent la pression sur la liberté d'expression. Une loi prévoit désormais de lourdes peines en cas de diffusion d'informations visant à discréditer l'armée.