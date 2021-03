Une pénurie de semi-conducteurs entraîne des retards de livraisons dans l'automobile

France 24 • 12/03/2021 à 10:10

Les confinements et la crise du Covid-19 ont eu une conséquence inattendue : une pénurie de puces électroniques, essentielles pourtant à la fabrication des téléphones portables, consoles et ordinateurs, mais aussi de voitures. Ces pénuries sont telles qu'elles entraînent d'importants retards de livraisons. Le manque à gagner se chiffre en milliards de dollars pour les constructeurs. La crise a donc révélé une trop grande dépendance à des pays comme la Corée du Sud et Taïwan. Les grandes puissances se lancent toutes dans la course pour fabriquer chez elles ces semi-conducteurs.