Des familles d'otages israéliens embarquaient jeudi à bord de plusieurs bateaux en direction de la côte de la bande de Gaza afin de se "rapprocher autant que possible de leurs" proches captifs du Hamas, selon un vidéaste de l'AFP à bord d'un des bateaux.
Une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages
