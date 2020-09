Un film dénonçant la sexualisation des petites filles...taxé de « pédopornographie »

France 24 • 11/09/2020 à 22:02

Le film « Mignonnes » , de Maïmouna Doucouré, raconte l'histoire d'une parisienne de 11 ans, tiraillée entre les règles très conservatrices de sa famille sénégalaise et la dictature de l'apparence sur les réseaux sociaux. Un film qui, à travers la dance, dénonce la sexualisation des petites filles. Mais certains, dont des conservateurs américains, ont fait un contre-sens et s'insurgent contre le film. Des internautes résilient leur abonnement à Netflix, qui diffuse le "Mignonnes" aux Etats-Unis. #CancelNetflix, est parmi les hashtags les plus populaires de la journée.