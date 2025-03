information fournie par France 24 • 14/03/2025 à 17:41

Natacha Vesnitch reçoit la star de la guitare malienne Mama Sissoko et la photographe Françoise Huguier, commissaire de l'exposition "Un autre Mali dans un autre monde". Créatrice de la Biennale de la photographie de Bamako en 1994, Françoise Huguier a décidé d'exposer quatorze photographes maliens. Parmi eux, les portraitistes Malick Sidibé et Seydou Keita, mais aussi et surtout des photographes contemporains qui parlent à travers leurs clichés de la société malienne d'aujourd'hui.