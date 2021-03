France 24 • 19/03/2021 à 20:08

Un an après l'alerte à la pandémie lancée par l'OMS, la France a à la fois célébré le 1er anniversaire de son confinement et annoncé l'entrée dans le reconfinement. Cette fois limité à 16 départements dont 2 régions - les Hauts-de France et la région parisienne - et tourné vers le grand air et l'extérieur. "Freiner sans enfermer" : c'est la promesse faite par le premier ministre Jean Castex lors de son intervention jeudi.