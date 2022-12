Ukraine : une guerre sans fin ?

information fournie par France 24 • 09/12/2022 à 12:23

Les yeux des Européens sont encore et toujours rivés vers l’Ukraine. Presque dix mois après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les combats font encore rage et le nombre de victimes ne cesse de croître. Quelque 200 000 soldats sont morts ou ont été gravement blessés de part et d’autre, selon un bilan américain, sans compter les milliers de civils. Sur le front, l’hiver s’installe, avec un pic de froid, et les Ukrainiens doivent faire face à de nombreuses coupures d’électricité. L’Union européenne continue de manifester son soutien à Kiev avec une nouvelle salve de sanctions, menée conjointement avec le G7. Côté financier, 18 milliards d’euros d’aide à l’Ukraine, promis pour janvier 2024, sont actuellement bloqués par le veto hongrois de Viktor Orban – que les 26 autres États membres de l'UE pourraient chercher à contourner. Le président français, Emmanuel Macron, a parlé de garanties de sécurité à fournir à la Russie, refusant de fermer la porte à un dialogue avec le chef du Kremlin. Mais ces déclarations n’ont pas été appréciées dans l’est de l’Europe. Faut-il parler avec la Russie de Vladimir Poutine ? Faut-il s’asseoir à la table des négociations alors que le conflit s’enlise ?