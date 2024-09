information fournie par France 24 • 13/09/2024 à 14:58

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi 13 septembre que l'offensive lancée en août dans la région russe de Koursk a eu l'effet escompté, freinant les avancées russes dans l'Est ukrainien. La veille, l'armée russe avait annoncé avoir repris du terrain dans la région de Koursk. En manque d'hommes et de munitions par rapport à la Russie, l'Ukraine est depuis un an globalement sur la défensive. Les précisions de Stéphane Siohan, correspondant de France 24 à Kiev.