Tueries de Toulouse et Montauban : dix ans après, la communauté juive toujours meurtrie

information fournie par France 24 • 11/03/2022 à 19:10

Il y a dix ans jour pour jour, le 11 mars 2021, le terroriste Mohamed Merah faisait sa première victime, le Maréchal des logis chef Imad Ibn Ziaten. Aprés avoir tué deux autres millitaires et en avoir laissé un pour mort, le jihadiste s'attaquera à l'école juive toulousaine Ozar Hatorah. Il y fera quatre morts et un blessé. Une attaque qui a profondément marqué la communauté juive de la ville, et poussé beaucoup de ses membres à l'exil.