Trésors du Rajasthan : à la découverte de Jodhpur, la ville bleue

information fournie par France 24 • 21/01/2022 à 14:26

En Inde, à Jodhpur, la plupart des maisons sont peintes et repeintes en bleu chaque année selon une tradition ancestrale, et un sublime palais des maharadjas domine la cité considérée comme la plus belle ville du pays. Avec son fort en majesté, Jodhpur incarne toute la splendeur des villes du Rajasthan, la terre des rois dans le nord-ouest de l'Inde. Fondée au XVe siècle, la cité mythique est aussi surnommée la ville bleue en raison des nombreuses maisons qui en arborent fièrement la couleur.