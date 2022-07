information fournie par France 24 • 08/07/2022 à 10:47

Le chaos se poursuit dans les aéroports avec encore plus de vols annulés ou retardés, de bagages perdus et de passagers en déroute. Au Canada, la gestion des compagnies aériennes est particulièrement complexe, et le gouvernement est intervenu trop tardivement, comme l'a constaté François Rihouay.