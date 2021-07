Transition Evergreen lance une augmentation de capital

Boursorama • 09/07/2021 à 15:22

Transition Evergreen est le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et à la réduction de l'empreinte carbone.

La société lance une augmentation de capital de près de 56 millions d'euros sur Euronext Paris. Lionel Le Maux, fondateur et président du conseil d'administration de Transition Evergreen et Jacques Pierrelée, directeur général, étaient sur le plateau pour expliquer le détail de l'opération.

L'augmentation de capital se fait avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. Elle est d'un montant initial de 55,6 M€. Le détachement des DPS a eu lieu le 30 juin et la souscription libre, ouverte à tous, se déroule du 2 au 22 juillet. Le prix de souscription est de 3 € par action nouvelle, soit une décote faciale de près de 46% et le groupe a reçu des intentions et engagements de souscription à hauteur de 19,6 M€.