Tous unis face à Vladimir Poutine ? Réunions d'urgence du G7 et de l'OTAN

information fournie par France 24 • 11/10/2022 à 20:35

Nouvelles frappes massives en Ukraine revendiquées par la Russie. Des commandements militaires et des infrastructures énergétiques ont été ciblés. À l'ouest du pays, Lviv a été privée de 30% de son électricité. Au sud, Zaporijjia a été pilonnée par une salve de missiles. Les installations énergétiques de Dnipro ont également été touchées et plus de 300 localités restent privées de courant. En réaction, le G7 s'est réuni en urgence par visioconférence et en présence de Volodymyr Zelensky.