information fournie par France 24 • 31/05/2024 à 23:18

Le président Sénégalais Bassirou Diomaye Faye est rentré au pays après 24 heures de visites diplomatiques intenses au Mali et au Burkina Faso. Ses visites avaient pour but de renforcer les liens politiques, économiques et sécuritaires avec les pays et évoquer une possible réconciliation entre ces pays et la CEDEAO. Depuis 2020, plusieurs pays du Sahel dont le Mali et le Burkina Faso ont vu les militaires prendre le pouvoir et quitter l'alliance économique ouest africaine.