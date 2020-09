Tour de France des plus belles brasseries

France 24 • 04/09/2020 à 19:36

Les brasseries sont un monument du patrimoine. Couverte de mosaïques, La Cigale, à Nantes, offre un décor Art Nouveau datant de 1895 et continue de ravir ses habitués. À Nancy, la brasserie Excelsior est un haut lieu de la Lorraine de la Belle Époque. Sa spécialité : les fruits de mer, disponibles 7j/7 et 24h/24. Enfin, à Aix-en-Provence, Les deux garçons ont vu défiler, depuis leur création en 1792, des générations d'artistes et d'intellectuels, dont Paul Cézanne, Émile Zola et Darius Milo, mais aussi ce professeur d'histoire qui vient tous les jours "s'imprégner de l'éternité du lieu".