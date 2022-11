information fournie par France 24 • 04/11/2022 à 19:13

TikTok s'impose de plus en plus comme un réseau social majeur, mais un billet publié par l'entreprise explique que certaines données d'utilisateurs européens sont analysées à distance par des salariés basés en Chine. Alors que Twitter revoit sa politique de modération, la manière dont les plateformes américaines et chinoises gèrent leurs conditions d'utilisation influe de plus en plus sur notre façon de voir du monde.