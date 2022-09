Thierry Vimal, père d’une victime de l’attentat de Nice : "Il ne faut rien attendre du procès"

information fournie par France 24 • 02/09/2022 à 13:33

Ce lundi s’ouvre le procès de l’attentat de Nice, qui a causé la mort de 86 personnes et a fait plus de 400 blessés le 14 juillet 2016. Karim Hakiki reçoit Thierry Vimal, père d'une des victimes – Amie, âgée de 12 ans au moment de l'attaque – et écrivain. Pour l'auteur de "19 tonnes" et "Au titre des souffrances endurées" (éd. Le Cherche midi, 2019 et 2022), le procès devant la cour d'assises spéciale de Paris s'annonce "assez vide" : "Si on veut être dans la sagesse, il ne faut rien en attendre." Malgré tout, Thierry Vimal espère qu'il pourra "aider les gens à se réparer".