"The Idol" : Lily-Rose Depp sous emprise dans l’histoire d’amour "la plus sordide d’Hollywood"

information fournie par France 24 • 16/06/2023 à 15:12

Dans cette nouvelle émission 100 % séries, Louise Dupont et Nina Masson reviennent sur les sorties séries du moment. "The Idol" est la nouvelle série du créateur d’"Euphoria", Sam Levinson, avec Lily-Rose Depp et Abel Tesfaye, plus connu sous son nom de scène The Weeknd. Elle met en scène "l’histoire d’amour la plus sordide d’Hollywood", selon les mots de HBO. Au programme également : "Jeune et Golri", la première série française sur le monde du stand-up, revient pour une deuxième saison. Enfin, les strip-teaseurs de "The Full Monty" se retrouvent pour le petit écran, 26 ans après le film éponyme.