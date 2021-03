Télétravail : "Le bureau n'est pas mort"

France 24 • 05/03/2021 à 17:46

La crise sanitaire met à l'épreuve le management des entreprises et le capital humain à l'heure où la digitalisation du travail s'accélère. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Emmanuelle Duez, fondatrice de "The Boson project", une structure qui accompagne depuis une dizaine d'années des dirigeants de petites et grandes entreprises françaises sur toutes leurs problématiques humaines. Selon elle, le télétravail perdurera post-Covid, sans toutefois signer la mort du bureau.