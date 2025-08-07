 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tel-Aviv: les proches des otages de nouveau dans la rue

information fournie par AFP Video 07/08/2025 à 12:22

À Tel-Aviv, des proches d’otages retenus à Gaza ont manifesté mercredi soir devant le quartier général de l’armée israélienne, pour demander au gouvernement de renoncer à accroître la guerre dans les zones où sont détenus les otages.

Proche orient
