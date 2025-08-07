À Tel-Aviv, des proches d’otages retenus à Gaza ont manifesté mercredi soir devant le quartier général de l’armée israélienne, pour demander au gouvernement de renoncer à accroître la guerre dans les zones où sont détenus les otages.
Tel-Aviv: les proches des otages de nouveau dans la rue
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro