Surtaxes douanières : Donald Trump dans le rôle de défenseur d'Hollywood

information fournie par France 24 • 05/05/2025 à 23:09

Dans sa croisade contre les balances commerciales déficitaires, le président américain s'attaque à un nouveau domaine : celui du cinéma. Donald Trump a annoncé qu'il entendait désormais taxer à 100% les films produits à l'étranger et importés sur le territoire des Etats-Unis. Pour lui, de nombreux pays contribuent au déclin d'Hollywood en subventionnant leur industrie cinématographique. De fait, le 7è art n'y est plus ce qu'il était.

En un an, les productions étasuniennes ont reculé de 22% et 18 000 emplois auraient été supprimés ces trois dernières années. Mais le secteur redoute les effets de cette déclaration. A peine Donald Trump l'a-t-il prononcée que les actions des studios de cinéma et des services de streaming ont chuté, à Wall Street.

Parallèlement, le secteur agricole, pourtant largement favorable au camp républicain et à Donald Trump, s'inquiète de sa politique et des effets des barrières douanières, des coupes budgétaires et de la chasse aux immigrés.

Enfin, les infrastructures d'exports et imports sentent elles aussi le vent du boulet. Armateurs, transporteurs routiers et ports sont à la peine.