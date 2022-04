information fournie par France 24 • 19/04/2022 à 16:44

Le musée du Quai Branly-Jacques Chirac propose une exposition consacrée aux rites, codes et cultures des chefferies du Cameroun. Avec 270 artefacts royaux et objets du patrimoine vivant, ces trésors sont considérés comme des traits d'union entre le monde des ancêtres et celui des vivants. À l'heure des restitutions, l'exposition inaugure une nouvelle manière de travailler entre institution française et africaine,.