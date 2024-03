Stratégie de Trump : Jouer la montre le plus possible, repousser ses procès après novembre

information fournie par France 24 • 15/03/2024 à 09:44

Le parquet de Manhattan s'est déclaré ouvert à un report de 30 jours du procès pénal de Donald Trump prévu à partir du 25 mars à New York dans une affaire de paiements dissimulés à une actrice de films X. Un tel report offrirait un nouveau répit au candidat des républicains à la présidentielle américaine de novembre, dont les avocats cherchent à retarder au maximum l'ouverture des quatre procès pénaux dans lesquels Donald Trump est poursuivi. Plus de précisions avec Simon Grivet, Historien des Etats-Unis et Maître de conférences en histoire et civilisation des Etats-Unis.