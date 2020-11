SpaceX : la tête dans les étoiles... La main sur le portefeuille ?

France 24 • 16/11/2020 à 20:36

À Cap Canaveral ce dimanche, quatre astronautes - trois Américains et un Japonais - ont décollé dans une fusée Falcon 9 de la compagnie d'Elon Musk, SpaceX. Direction la Station Spatiale Internationale (ISS) où ils devraient rejoindre deux Russes et une Américaine à bord du laboratoire orbital où ils passeront six mois, cette fois aux mains de la Nasa. Les États-Unis reprennent donc la course aux étoiles sous pavillon privé. Est-ce un retour à la "souveraineté américaine" après des années sous dépendance russe ? En quoi la conquête spatiale se trouve relancée par ces rivalités entre États ?