Souveraineté économique : défendre les fleurons nationaux

information fournie par France 24 • 25/07/2023 à 11:35

Les élites politiques et économiques françaises viennent seulement de réaliser qu'il était temps de défendre l'industrie française. Reste à trouver la bonne stratégie pour soutenir un secteur qui représentait autrefois 30% du PIB, contre 12 à 16% aujourd'hui. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Louis-Samuel Pilcer, haut fonctionnaire au ministère de l'Économie, et enseignant à Sciences Po. Il vient de publier un ouvrage, "Souveraineté économique, analyses et stratégies" aux éditions Economica.