Soudan: l'armée annonce laisser place à un gouvernement civil

information fournie par France 24 • 04/07/2022 à 23:34

Le général Abdel Fattah al-Burhane, qui dirige le Soudan depuis le putsch du 25 octobre, annonce vouloir laisser place à un gouvernement civil, au cinquième jour de sit-in de Soudanais décidés à en finir avec le pouvoir militaire et sa répression. Dans une allocution télévisée, le chef de l'armée a annoncé que "l'armée ne participera plus au dialogue" national lancé sous l'égide de l'ONU et l'Union africaine pour laisser les forces civiles former un "gouvernement de personnalités compétentes".