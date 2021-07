Soudan du Sud : dix ans après l'indépendance, 7 millions de personnes souffrent de la faim

France 24 • 09/07/2021 à 16:50

Le plus jeune pays du monde fête les dix ans de son indépendance vendredi 9 juillet. Malgré l'accord de paix de 2018 entre le président Salva Kiir et son principal opposant, Riek Machar, qui a mis fin à une guerre civile longue de six ans, la situation générale reste dramatique pour les Sud-Soudanais et la paix n'est bien souvent pas respectée en dehors de la capitale. L'insécurité alimentaire, les conflits intercommunautaires et les inondations liées au changement climatique mettent à mal toute perspective d'amélioration pour l'un des pays les plus pauvres de la planète. Plus de sept millions de Sud-Soudanais ne mangeraient pas à leur faim selon le Programme alimentaire mondial. En l'absence totale de plan d'aide du gouvernement de Juba, l'assistance des organisations internationales est vitale.