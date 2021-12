information fournie par France 24 • 21/12/2021 à 09:10

Au menu du sommet européen de Bruxelles, la pandémie de Covid-19 et l'inquiétude suscitée par la rapide propagation du variant Omicron, mais aussi les tensions aux frontières de l'UE avec la Russie.Gauthier Rybinski et François Durpaire, historien spécialiste des États-Unis, analyses ces dossiers. Regards croisés également sur la déclassification de milliers de documents concernant l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963.