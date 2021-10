Sommet Afrique-France : "Les solutions doivent portées par les Africains pour les Africains"

information fournie par France 24 • 08/10/2021 à 15:29

Pour le sommet Afrique-France organisé à Montpellier, le président français Emmanuel Macron a voulu mettre la société civile et les entrepreneurs à l'honneur, en choisissant de n’inviter aucun président africain à l’évènement. Une initiative saluée par notre invitée Hafou Touré-Samb, fondatrice du cabinet HTS partners. Cette entreprise ivoirienne propose une assistance technique afin de développer et de renforcer les capacités financières et managériales des entreprises africaines.