Singapour, ville verte

information fournie par France 24 • 06/10/2023 à 12:06

Cette année, si Singapour a enregistré des records de chaleur avec des températures jamais vues depuis quarante ans, ses habitants n’en ont que peu souffert, tant la ville s’est adaptée au réchauffement climatique. La ville-tat fait la part belle à la ventilation naturelle, aux rues arborées et aux bâtiments plus neutres en énergie. Une politique soutenue au sommet de l’État, qui fait de Singapour la métropole la plus verte au monde et le laboratoire de la ville de demain. Reportage de notre correspondante.