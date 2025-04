information fournie par France 24 • 21/04/2025 à 10:11

À la Une du lundi 21 janvier, les révélations du New York Times sur des informations secret-défense partagées par le chef du Pentagone, la trêve de Pâques qui n'a pas eu lieu entre Moscou et Kiev, les questions autour de la santé du pape et la semaine cauchemardesque pour l'Olympique lyonnais.