"Si c'était une ville" : la série de Martin Scorsese sur l'intellectuelle new-yorkaise Fran Lebowitz

France 24 • 27/01/2021 à 17:14

Martin Scorsese est le premier fan de Fran Lebowitz, légendaire autrice et humoriste new-yorkaise. Et il le prouve en l'immortalisant dans une série en 7 épisodes pour Netflix. Dans ce nouveau numéro 100% cinéma de "À l'Affiche", Laure Manent et Thomas Baurez évoquent cette série documentaire que le réalisateur américain consacre à son amie. Toujours sur les plateformes, Amazon Prime met à l'honneur Charles Dickens et son héros immortel, David Copperfield, porté à l'écran par Armando Iannucci et incarné par Dev Patel.