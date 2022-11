Séries : "The Crown", une saison 5 extrêmement attendue

information fournie par France 24 • 08/11/2022 à 16:18

Dans ce numéro de "À l'Affiche" consacré aux séries, Louise Dupont et Nina Masson évoquent le retour de "The Crown", série toujours aussi excellente sur la couronne britannique. Deux mois après la mort d'Elizabeth II, des records d'audience sont attendus pour cette cinquième saison qui réserve d'ores et déjà son lot de polémiques. Car elle met en scène la période la plus controversée du règne de la reine, avec la débâcle du couple Charles et Diana et mort de la Princesse à Paris en 1997.