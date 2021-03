Séries : "6 x Confiné.e.s" plonge dans les méandres du confinement

France 24 • 19/03/2021 à 17:41

Dans cette édition de À l'Affiche 100% séries, Laure Manent et Nina Masson vous font découvrir "6 x confiné.e.s", la série de Canal+ ou les vies de six personnes en isolement lors du premier confinement lié au Covid-19. Chaque épisode raconte en 20 minutes l'histoire d'un personnage incarné par des acteurs confirmés (de Vincent Cassel à Ludivine Sagnier en passant par Félix Moati ou Laura Felpin). Du DJ en pleine crise de la quarantaine à la jeune femme qui apprend qu'elle a été violée enfant, la série oscille entre comédie légère et thématiques plus sérieuses.