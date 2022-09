Sénégal : le premier musée sous-marin d'Afrique de l'Ouest

information fournie par France 24 • 07/09/2022 à 15:26

Au Sénégal, les poissons deviennent de plus en plus rares au large des côtes de Dakar. En cause, la surpêche, et la pollution marine. Des écologistes veulent inverser la tendance avec la construction sous l'eau d'un musée atypique ouvert aux passionnés de la plongée sous-marine mais aussi aux poissons. Des œuvres d'art devenues des refuges pour les espèces marines, les algues et les plantes aquatiques. Ils espèrent en multipliant cette initiative aider les poissons à se reproduire.