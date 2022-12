Scandale des "faux positifs" en Colombie : qui a donné l'ordre de tuer des civils ?

information fournie par France 24 • 09/12/2022 à 13:29

Il s'agit de l'un des épisodes les plus meurtriers de la guerre en Colombie. Dans les années 2000, l'armée colombienne a assassiné des milliers de civils, les faisant passer pour des guérilleros ou des délinquants tués au combat, afin d'améliorer les résultats des opérations militaires. Leurs cibles : des hommes jeunes et pauvres, attirés par de fausses promesses d'emploi. De nombreuses familles se battent toujours pour obtenir vérité et justice. Pendant deux ans, notre correspondante Pascale Mariani a enquêté sur cette affaire d'État en suivant le combat d'une mère dont le fils a été tué en 2008.