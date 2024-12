Sauver le patrimoine de Gaza : l'héritage gazaoui trouve refuge en Suisse

information fournie par France 24 • 13/12/2024 à 10:38

Voilà plus de 400 jours qu’Israël poursuit son offensive dans la bande de Gaza, qualifiée de "guerre contre l’organisation terroriste Hamas". La semaine dernière, l’ONG Amnesty International a tiré la sonnette d’alarme en appelant la communauté internationale à agir d’urgence face à ce qu’elle qualifie de "génocide" des civils palestiniens. En plus des bombardements contre les infrastructures vitales et des souffrances causées à la population, que la Cour pénale internationale qualifie d’"inhumaines", le patrimoine gazaoui est en passe d’être anéanti. Le 29 novembre dernier, l’Unesco a répertorié 75 sites historiques, culturels et archéologiques endommagés. Reportage en Suisse d'Elena Volochine, auprès de ceux qui se mobilisent pour faire l’état des lieux d'une mémoire en train de disparaître.