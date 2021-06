Sauver la mode et la planète avec le "certificat de développement durable"

France 24 • 11/06/2021 à 15:21

Pendant longtemps, dans la mode, le processus se déroulait de la manière suivante : on extrait, on fabrique, on vend ou pas, on jette ou on brûle. Seule une poignée de marginaux pensait qu'il était urgent de casser ce moule. Et l'idée s'est imposée : la mode pollue, il faut agir et en plus ce sera bon pour le commerce. Aujourd'hui, le développement durable acquiert ses lettres de noblesse. L'Institut français de la Mode, en liaison avec le groupe de luxe Kering propose un "certificat de développement durable".