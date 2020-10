"Sans ciel ni terre" : le génocide au Rwanda raconté à travers les yeux d'enfants survivants

France 24 • 19/10/2020 à 10:45

En 2016, l'historienne et chercheuse au CNRS Hélène Dumas met la main sur des cahiers d'écoliers remplis dix ans plus tôt par une centaine d'orphelins survivants du génocide des Tutsi. À partir de ces documents exceptionnels, elle a composé "Sans ciel ni terre" (Éd. La Découverte), un ouvrage qui apporte un nouveau regard sur le génocide. L'auteure nous parle de sa démarche, de ces témoignages frappants d'une centaine d'orphelins et du travail qu'il reste à faire sur ce génocide, qui a vu les trois quarts de la population Tutsi exterminée.