France 24 • 08/06/2021 à 16:47

Avec "Kongo, fragments de dialogues entrelacés", Sammy Baloji s'inspire des tissus traditionnels du Kongo, avec un K, comme à l'époque où c'était un empire. L'artiste originaire de République démocratique du Congo revient avec Laure Manent sur son travail et explique comment et pourquoi il reprend les motifs de ces tissus, les agrandit, colorise et encadre.