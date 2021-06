France 24 • 23/06/2021 à 16:16

Dans cette nouvelle édition 100 % cinéma de A "À l'Affiche !", Thomas Baurez et Laure Manent se penchent sur "Minari", le film-événement de Lee Isaac Chung, pour lequel la Sud-Coréenne Youn Yuh-jung, 74 ans, a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Et avec "Ibrahim", le comédien Samir Guesmi passe derrière la caméra pour son premier long-métrage.