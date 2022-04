Salvador : des familles brisent le silence pour dénoncer la disparition de leurs proches

information fournie par France 24 • 21/04/2022 à 14:56

Si le Salvador connait une baisse significative du nombres d'homicides, il souffre d'un autre type de crime que le gouvernement évite d'aborder. Les gangs criminels multiplient es enlèvements et les disparitions, terrorisant les populations les plus vulnérables. Face au silence des autorités qui ne tiennent pas de registre officiel, les proches des victimes se mobilisent et dénoncent des meurtres de plus en plus nombreux. Reportage de nos correspondants Laurence Cuvillier et Matthieu Comin.