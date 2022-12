Sahel : entre libérations rapides et longues détentions d’otages

information fournie par France 24 • 12/12/2022 à 16:43

Après plus de quatre années de détention au Sahel, l'humanitaire allemand Jörg Lange, âgé de 63 ans, a été libéré, a annoncé l'ONG pour laquelle il travaillait, Help. Selon le quotidien allemand De Spiegel, c'est grâce aux services de renseignement marocains et à leurs contacts avec des groupes jihadistes que la libération a eu lieu. Les détails de cette affaire avec le journaliste et spécialiste des mouvements jihadistes, Wassim NASR.