information fournie par France 24 • 29/08/2023 à 16:44

C'est aussi la rentrée économique en France, avec la Rencontre des entrepreneurs, lundi 28 et mardi 29 août à l'hippodrome de Longchamps, aux portes de Paris. Et parmi les préoccupations des entreprises : la réduction des émissions de CO2. Un défi au cœur de l'action du géant mondial de la gestion de l'eau et des déchets, Suez. Line Rifaï a pu s'entretenir avec la PDG du groupe, Sabrina Soussan.