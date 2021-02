Russie-UE : L'affaire Navalny empoisonne les relations diplomatiques

France 24 • 12/02/2021 à 18:50

Nous nous intéressons cette semaine au bras-de fer entre l'Union européenne et la Russie de Vladimir Poutine. Car il n'a pas suffi au maître du Kremlin d'emprisonner son principal opposant Alexeï Navalny, à son retour de cinq mois de convalescence post-empoisonnement en Allemagne. Il ne lui pas suffi non plus d'envoyer des milliers de manifestants pro-démocratie russes derrière les barreaux. Il a aussi infligé une gifle diplomatique à l'Union européenne.