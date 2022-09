information fournie par France 24 • 26/09/2022 à 21:59

Moscou admet une "erreur" après l'appel à la mobilisation lancé par Vladimir Poutine la semaine dernière. Des retraités, des malades et même de invalides appelés à combattre en Ukraine. Un premier mea culpa qui en annonce d'autres ? On va plus loin avec Anne Nivat et Bruno Daroux. Regards croisés sur la victoire de l'extrême droite en Italie.