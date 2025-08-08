Une plaque à l'effigie de Medhi Narjissi a été apposée jeudi par son père sur les hauteurs de la plage sud-africaine où le jeune rugbyman a disparu en mer il y a exactement un an, lors d'un stage avec le XV de France U18.
Rugby: la famille de Medhi Narjissi se recueille sur les lieux du drame
